On utilise OAuth plusieurs fois par jour sans y penser. Ce « Connexion avec Google ou Microsoft » sur un site, oui, c'est OAuth. Cette autorisation que vous donnez à Zoom pour accéder à votre agenda ? Encore OAuth. Le protocole est pratique, puisqu'il simplifie la vie en évitant de créer un nouveau mot de passe pour chaque service. Mais derrière le côté pratique, il y a un angle mort de sécurité que les attaquants exploitent maintenant systématiquement.