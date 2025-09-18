Selon les éléments publiés par Microsoft et Cloudflare, RaccoonO365, désigné en interne sous le nom Storm-2246, s’était imposé en quelques mois comme un service de phishing particulièrement lucratif. Repéré pour la première fois en juillet 2024, il proposait des abonnements donnant accès à un tableau de bord, à des modèles de mails usurpant l’identité de Microsoft et à des pages de connexion capables d’intercepter mots de passe, cookies de session et documents stockés dans OneDrive, SharePoint ou Outlook.

Dans le détail, les opérateurs administraient un canal Telegram déjà fréquenté par plus de 850 membres et facturaient leurs offres en cryptomonnaie. Le succès de ce kit « prêt à l’emploi », proposé entre 355 dollars pour un mois et 999 dollars pour trois mois, leur avait déjà permis d’encaisser plus de 100 000 dollars – un chiffre que Microsoft juge probablement en dessous de la réalité.

Les acheteurs pouvaient ensuite cibler jusqu’à 9 000 adresses par jour et, dans certains cas, contourner l’authentification multifacteur, ce qui représentait, sur une année, des centaines de millions de messages piégés. Le groupe avait par ailleurs récemment ajouté à son catalogue un module baptisé AI-MailCheck, présenté comme un moyen d’exploiter l’IA pour affiner la sélection des cibles et améliorer l’efficacité des attaques.

Un dispositif qui aura permis de siphonner au moins 5 000 identifiants Microsoft 365 depuis 2024 dans 94 pays, mais que les équipes de Remdond ont pu mettre à mal grâce à une erreur opérationnelle des cybercriminels, à l’origine de la fuite d’une adresse de portefeuille crypto utilisé pour encaisser les abonnements. Grâce à cette information et en s’appuyant sur des outils d’analyse de la blockchain, les enquêteurs ont ainsi pu tracer les transactions, relier l’activité du kit à des identités réelles, et remonter jusqu’à Joshua Ogundipe, développeur nigérian et auteur présumé du code, épaulé par des complices actifs sur Telegram. D’après Cloudflare, d’autres indices laissent par ailleurs penser que le groupe collaborait ponctuellement avec des cybercriminels russophones.