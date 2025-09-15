Si l’on dit « surtout », c’est en effet parce que l’intérêt d’un tel dispositif ne tient pas tant à la récupération des identifiants qu’à la capture du cookie de session, qui permet d’ouvrir une session déjà authentifiée sur un autre appareil. En ciblant les sessions actives plutôt que les mots de passe, les opérateurs s’épargnent toute tentative de contournement des mécanismes de vérification, y compris quand l’accès est protégé par un second facteur. C’est d’autant plus efficace face à des méthodes comme les codes à usage unique ou les notifications push, qui, une fois validées par la victime, n’interviennent plus dans le processus.