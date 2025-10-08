Les ordinateurs quantiques menacent de faire s'effondrer la cryptographie actuelle qui protège nos données. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a tiré la sonnette d'alarme ce mercredi 8 octobre aux Assises de la cybersécurité, en dévoilant la mise à jour de sa feuille de route, avec des échéances précises. Son message est clair, la cryptographie actuelle va s'effondrer sous les coups des machines de demain. Et surprise (ou pas), il faut agir, et dès maintenant.