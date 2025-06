La menace semble lointaine, et pourtant, les géants de la tech s'activent. Des acteurs malveillants pourraient collecter dès aujourd'hui des données chiffrées pour les décrypter d'ici quelques années, une fois que des ordinateurs quantiques suffisamment puissants existeront. C'est cette stratégie, baptisée « harvest now, decrypt later » (récolter maintenant, déchiffrer plus tard), qui pousse les entreprises à agir sans attendre.