La seconde faille, FLOP (False Load Output Prediction), exploite le Load Value Predictor des puces M3, A17 et suivantes. Contrairement à SLAP, cette attaque prédit les valeurs retournées par la mémoire, pas les adresses. Les chercheurs ont exfiltré des événements de l’agenda iCloud, l’historique de localisation Google Maps et des emails ProtonMail.