Apple renforce le chiffrement d'iMessage, qui vous protégera des attaques quantiques

Pour justifier son choix d'adopter un chiffrement résistant aux attaques quantiques, Apple explique que certains hackers adoptent une nouvelle stratégie appelée « Harvest Now, Decrypt Later », que l'on pourrait traduire grossièrement par « Récoltez maintenant, décryptez plus tard ». Les pirates engrangent ainsi des données aujourd'hui inexploitables, qui pourraient être déchiffrées dans quelques années lorsque l'informatique quantique sera davantage démocratisée.

Le PQ3 protège à la fois la conversation, mais aussi la clé de chiffrement. Si cette dernière est compromise, le système de sécurité peut produire de nouvelles clés de chiffrement pour maximiser la protection. PQ3 fonctionne avec des technologies de chiffrement traditionnelles et déjà intégrées à iMessage. Apple indique également que la vitesse de réception et d'envoi des messages ne sera pas affectée, la vérification n'intervenant qu'après un certain nombre de messages échangés avec son correspondant.

L'intégration de PQ3 arrivera à la sortie d'iOS et d'iPadOS 17.4, de macOS 14.4 et de watchOS 10.4, qui devrait avoir lieu au début du mois de mars 2024, et sera totalement transparente pour les utilisateurs.