iOS 16.3 active le chiffrement de bout en bout des données iCloud... aussi en France

Avec l’émergence des smartphones et les besoins grandissant en stockage en ligne, les services Cloud ont plus que jamais le vent en poupe. Si de plus en plus d’utilisateurs n’hésitent plus à casser leur tirelire pour souscrire à un abonnement, le choix entre les différentes solutions de stockage en ligne (Cloud) du marché n’est pas forcément évident. Clubic vous aide à faire votre choix à travers ce classement du meilleur stockage en ligne en 2023.

