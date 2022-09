iOS 16 débarque sur nos iPhone mais ne tient pas encore toutes ses promesses

Si iOS 16 est une mise à jour bien garnie, il manque encore à cette première version publique quelques fonctionnalités qu'Apple a présentées en juin dernier durant la WWDC 2022 et qui demanderont quelques semaines de développement en plus pour être finalisées.

La photothèque partagée est l'une de ces features manquantes. Cette nouvelle option permettra aux utilisateurs de créer une collection de photos automatiquement synchronisée avec ses amis ou encore les membres de sa famille. iOS 16 permettra également d'activer le partage automatique lorsque les membres de la photothèque partagée se trouvent au même endroit, afin de retrouver immédiatement toutes les photos prises lors d'une soirée ou d'un évènement.

Les Live Activities sont également aux abonnés absents. Ces notifications persistantes qui vous permettent de suivre le score d'un match ou le temps restant avant l'arrivée de votre VTC prend un peu de retard et devrait arriver avec la version iOS 16.1 dans quelques semaines. L'avantage est que les développeurs tiers auront ainsi plus de temps pour tirer parti de cette fonctionnalité et pourraient proposer leurs propres Live Activities dès la sortie de la mise à jour.

Parmi les autres fonctionnalités indisponibles pour le moment, on peut citer enfin l'intégration de SharePlay avec le Game Center, pour jouer en ligne et discuter en visio avec ses amis, le support du protocole Matter dont le développement n'est toujours pas terminé ou encore l'application Freeform qui permet de travailler en collaboration avec ses collègues. Cette dernière devrait d'ailleurs attendre le lancement d'un prochain iPad Pro, attendu pour la fin de cette année 2022.