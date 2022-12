iOS 16.2 débarque sur iPhone : voilà tout ce qui change pour vous

iOS 16.2 est une version particulièrement chargée en nouveautés, à commencer par celles qui concernent l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max achetés ces dernières semaines.

Ces smartphones possèdent un mode Always On, et Apple a adopté une méthode originale qui consiste à afficher l'heure, les notifications, mais aussi le fond d'écran, assombri lorsque le téléphone est en veille. De nombreux utilisateurs se sont rapidement plaints de cet affichage, trop lumineux à leur goût et pouvant les distraire au quotidien. Apple les a écoutés et propose avec iOS 16.2 de nouveaux réglages pour couper l'affichage du fond d'écran et des notifications. Seul reste un écran noir, avec l'heure affichée en haut de l'écran, comme sur de nombreux téléphones Android depuis plusieurs années.

Les abonnés à Apple Music peuvent également profiter avec cette mise à jour d'Apple Music Sing, une fonctionnalité de karaoké qui permet de baisser le volume des voix pour chanter à tue-tête sur vos morceaux préférés. Attention toutefois, seuls les iPhone 11 et supérieurs sont compatibles avec cette fonctionnalité. L'application FreeForm fait aussi son apparition. Ce tableau blanc numérique permet de déposer des liens, des idées, des annotations, des photos ou des vidéos, et de les partager à ses équipes pour travailler en collaboration.