Messenger : vos conversations seront par défaut chiffrées de bout en bout d'ici 2024

Facebook Messenger

Messenger, une application de Meta Platforms (anciennement Facebook Inc.), est un outil de communication qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages, de passer des appels vidéo et vocaux, et de partager des images et des vidéos avec leurs contacts. C'est une plateforme de messagerie instantanée qui facilite la communication entre amis, famille et collègues, peu importe où ils se trouvent dans le monde.