Cette carte a décroché la certification EAL 6+, l'un des sésames de sécurité les plus exigeants au monde. Aujourd'hui, seules les technologies destinées aux gouvernements, à la défense ou à la finance atteignent ce niveau. Thales y est parvenu en adoptant les nouveaux standards du NIST américain, avec l'appui du CEA-Leti et l'expertise de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Dans le détail, les algorithmes de signature numérique standardisés par le NIST garantissent qu'une donnée ou un message provient bien de l'expéditeur et qu'il n'a pas été altéré.