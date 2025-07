Dans un monde où les cyberattaques se multiplient, il pourrait paraître contre-intuitif que le principal sujet de préoccupation des DSI soit encore hypothétique. Et pourtant, selon le dernier rapport de Capgemini, près de 70 % des grandes entreprises interrogées considèrent l’ordinateur quantique comme la plus grande menace à venir en matière de cybersécurité. Un chiffre qui relègue les ransomwares et les attaques par IA générative au second plan.