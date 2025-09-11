Au sujet du DCM5, le message de Chris Edwards, directeur général de Thales en charge des activités de Protection et Communication Sécurisée au Royaume-Uni, est sans ambiguïté. « Le DCM5 n'est pas simplement une mise à jour produit, c'est une capacité clé pour les nations qui doivent protéger leurs données les plus sensibles contre les cybermenaces actuelles, et surtout contre des adversaires dotés de capacités démultipliées par les technologies quantiques », indique-t-il. Une déclaration qui résonne comme un avertissement dans un contexte géopolitique où la sécurité numérique devient un enjeu de souveraineté nationale.