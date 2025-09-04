La Direction générale de l'armement annonce jeudi avoir commandé un démonstrateur laser anti-drones. Syderal, c'est son nom, sera capable de détruire des cibles en vol, et devrait être opérationnel d'ici 2030.
Au lendemain de la démonstration de force de la Chine lors des célébrations des 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale, la France montre qu'elle travaille aussi à mieux s'armer. Ce jeudi 4 septembre 2025, on apprend que le ministère des Armées a, par le biais de la Direction générale de l'armement (DGA), passé commande d'un système d'arme laser révolutionnaire au consortium français porté par MBDA, Safran, Thales et CILAS. Baptisé Syderal, le démonstrateur de plusieurs dizaines de kilowatts pourra neutraliser les menaces aériennes en concentrant une énergie laser destructrice sur leur cible.
Un consortium français pour une arme laser souveraine
MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales et CILAS vont donc combiner leurs expertises pour créer Syderal, acronyme de « Système Laser de Défense de Nouvelle Génération ». Il s'agit d'une arme qui aura toute la capacité de détruire physiquement aussi bien des drones tactiques que des roquettes, des obus de mortier et des munitions téléopérées. Comment ? En concentrant des faisceaux laser sur un point précis jusqu'à destruction de la cible.
Le secret repose sur plusieurs innovations ô combien intéressantes. Le système de visée automatique ultra-précis fait son oeuvre, en suivant sa cible en temps réel. Syderal sera doté d'une optique adaptative qui compensera les perturbations atmosphériques, et plus largement, il sera la combinaison de multiples faisceaux laser qui aideront à multiplier sa puissance. Ces technologies permettront d'atteindre une efficacité inédite comparée aux systèmes étrangers existants.
Contrairement aux idées reçues, ce laser totalement souverain reste relativement compact malgré sa puissance phénoménale. Utilisable de jour comme de nuit, son architecture modulaire permettra d'augmenter progressivement sa puissance, selon les besoins. Les forces armées devraient disposer de versions opérationnelles vers 2030, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030.
Des lasers toujours plus puissants pour intercepter les missiles de demain
L'aventure Syredel a débuté l'an dernier, avec un premier investissement de 10 millions d'euros. Les sociétés Lumibird et CILAS avaient alors mis au point des sources laser innovantes, conçues spécifiquement pour être combinées entre elles. C'est cette première brique technologique qui permet aujourd'hui d'envisager des puissances extraordinaires.
Alors évidemment, le démonstrateur actuel ne représente qu'une première marche vers des systèmes encore plus ambitieux. Les ingénieurs préparent déjà l'étape suivante : des lasers capables d'intercepter des missiles supersoniques, que certaines puissances exhibent déjà. Un vrai défi technologique qui pourrait bien occuper la défense aérienne dans la prochaine décennie.
L'initiative, dont on précise qu'elle est 100% française, positionne l'Hexagone en pointe de la technologie laser militaire mondiale. Alors que les drones et missiles prolifèrent sur les théâtres d'opérations modernes, Syderal offre une réponse souveraine et innovante. La France prouve en tout cas qu'elle maîtrise les technologies de rupture essentielles à sa défense future.