MHC

Le Helma-P, c’est seulement 2 kW de puissance. Tu peux abattre du drone léger à une distance assez courte.

Pour comparaison le dernier laser de Lockheed Martin, c’est 500 kW.

Futura – 24 Apr 24 Lockheed Martin révèle le canon laser le plus puissant du monde Lockheed Martin vient d’annoncer qu’il gonfle son canon laser pour le faire passer de 300 à 500 kW tout en conservant sa compacité et une masse réduite. Ce sera l’arme laser la plus puissante...

La Chine a également un arsenal de lasers asse étoffé et aussi puissant. On a pu voir, notamment le LY-1, ces derniers jours durant sa parade militaire dont la puissance est estimé à 100 kW voir plus.

La Russie a également des armes laser de sa propre conception mais bénéficie semble-t-il de transferts de technologie chinois à ce sujet comme l’ont montré les récentes photos de lasers déployés en Russie qui portent beaucoup de similarités avec des modèles chinois.

The War Zone – 31 May 25 Chinese Laser Weapon Is Claimed To Be In Russian Service Video of a purported Chinese laser system in use by Russia appears extremely similar to one Beijing has already provided Iran. Est. reading time: 5 minutes

L’Iron Beam israélien déjà en service et récemment combat proven, c’est 100 kW de puissance. Et plusieurs unités supplémentaires doivent être livrées et installées dès cette année.

https://x.com/RAFAELdefense/status/1927761102181380151

Le Syderal, c’est seulmenent 50 kW mais c’est déjà bien et ça ouvrira la porte pour de futures versions plus puissantes par la suite.

Clairement avec 500 kW, tu peux abattre des missiles balistiques, des avions de chasse et même à haute altitude.

Les USA ont déjà fait de nombreux tests avec des résultats impressionnants avec l’interception pas seulement de missiles et d’aéronefs/drones mais même d’obus d’artillerie, de mortiers…

Il est également question de déploiement de lasers de combat dans l’espace notamment pour rapidement détruire des flottes entières de satellites.

C’est clairement une technologie de rupture qui redéfinit les théâtres opérationnels.