Kriz4liD

La propagande est en marche !

Ils essayent de faire normaliser ce genre d informations, des enfants meurent en Ukraine et à Gaza a cause de ce genre d armes , ce n’ est pas normal de développer des armes dont le seul et l unique but est de tuer des gens qui n’ont rien demandé.

Bla bla on doit être s’armer bla bla la Russie va finir par nous attaquer bla bla bla … Non , on est entrain de montrer les crocs, il faut s attendre a un retour de bâton.