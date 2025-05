Le CEA-List est le second lauréat. L'institut français, qui développe des technologies en robotique mais aussi en cybersécurité et en intelligence artificielle, s'attaque ici à une menace plus subtile avec ses outils PyRAT et PARTICUL. Au cœur du problème, on retrouve les attaques adversariales, ces modifications imperceptibles des données qui trompent l'IA. Imaginez par exemple un drone qui confond un hôpital avec une cible militaire à cause d'un pixel modifié.