La NASA met 300 millions de dollars sur la table pour tester un moteur-fusée... nucléaire

Si le défi repose en grande partie sur le réacteur nucléaire et sur la qualité de la propulsion (poussée, stabilité, performances sur le moyen terme, etc.), ce n'est pas la seule barrière technologique à franchir. En effet, disposer d'un ergol super-refroidi comme l'hydrogène liquide sur des durées dépassant quelques heures est un véritable bras de fer contre la physique. Sur Terre, cela requiert de larges installations, des isolants et des compresseurs. Pour l'orbite, il faut des matériaux très performants pour garder l'ergol froid de façon passive au maximum, et des dispositifs les plus légers possible pour un éventuel refroidissement actif.