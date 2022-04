Vous vous rappelez cette start-up qui voulait catapulter des satellites en orbite ? Elle a signé un contrat avec la NASA

La vidéo des premiers essais avait fait grand bruit l'an dernier, polarisant le débat autour de SpinLaunch et de sa gigantesque « fronde à satellites ». On y voit le démonstrateur installé non loin du Spaceport America (Nouveau-Mexique) et ses 30 mètres de diamètre, pour un test en conditions réelles, avec une mise sous vide du dispositif. Une charge utile et un contrepoids y tournent à très haute vitesse, avant l'éjection calculée à la fraction de seconde près. Le projectile traverse ensuite un opercule avant de foncer dans l'atmosphère à haute vitesse.