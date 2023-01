La NASA et la DARPA développent un moteur-fusée dopé par un réacteur nucléaire

Le projet s'appelle DRACO, pour « Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations », un nom très pompeux et qui étrangement cache la nature même du moteur-fusée à l'étude entre la NASA et la DARPA, l'agence de recherche de la défense américaine. Car il s'agit bien ici de développer un moteur-fusée nucléaire, dont le principe, connu, s'appelle NTP (Nuclear Thermal Propulsion). Techniquement, un petit réacteur à fission est utilisé pour chauffer à très haute température un ergol, générant un maximum d'énergie récupérée ensuite en poussée en éjectant les gaz à travers une tuyère, comme dans un moteur-fusée classique. Une méthode qui n'est pas si complexe sur le papier, et qui pourrait apporter à la fois puissance et rendement (jusqu'à trois fois mieux qu'un moteur-fusée « classique » !). Toutefois, un NTP demande des études très précises, car l'architecture est différente d'un moteur classique… Et surtout, il nécessite l'accès à des petits réacteurs nucléaires à fission pour lesquels même les grands noms de l'industrie doivent passer par les instances étatiques. Avec DRACO, les deux agences américaines veulent lever ce verrou et développer à la fois un moteur et un démonstrateur.