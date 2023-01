La NASA s'associe à Boeing pour développer un avion plus économique et plus écologique

Le projet « Sustainable Flight Demonstrator » sera utilisé à cette fin : concrètement, il s'agit d'étudier, développer et produire avec un ensemble industriel un démonstrateur issu des dernières recherches en matière aérodynamique, en particulier en ce qui concerne les ailes des courts et moyens courriers monocouloirs, les avions les plus répandus au monde (la génération du 737 de Boeing, ou de l'Airbus A319-320-321 NEO). Ces nouvelles ailes issues de modélisations de pointe seront plus grandes, en architecture haute et avec des haubans eux-mêmes très importants pour les flux d'air.