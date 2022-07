Airbus et CFM International misent sur "l'open fan", un moteur à ventilateur ouvert pour baisser les émissions

Avant les essais, un travail de plusieurs années déjà entamé va se poursuivre. Il s'agit notamment pour CFM et Airbus de déterminer les contraintes physiques de vol, la conception et les évaluations pour l'installation du moteur de démonstration d'essais en vol. Elles comprendront « la définition des "lignes aérodynamiques" du pylône (c'est-à-dire l'aérodynamique et les géométries physiques), l'évaluation des charges, les qualités de maniement, et les performances et la préparation de la modélisation pour soutenir l'analyse des essais en vol », nous dit Pascal Arrouy, open fan architect chez Airbus. De nombreux autres éléments de l'A380, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, devront être adaptés pour supporter le moteur et obtenir une autorisation de vol.