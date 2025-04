« À l'ère du numérique, l'identité ne se résume plus à un simple justificatif, elle est devenue la clé d'un accès fluide et sécurisé aux services essentiels », Nathalie Gosset, la vice-présidente Identité et Solutions biométriques chez Thales. Nul doute que les mois et les années aideront à construire des écosystèmes d'identité robustes qui allient sécurité, simplicité et respect des données personnelles, tout en favorisant l'inclusion numérique.