Ce que vous pourrez bientôt faire grâce à votre identité numérique : voici ce que prévoit l'Europe dès 2025

« 38 ministères, 34 opérateurs d’État, 9 centres de recherche, 51 grandes entreprises et 12 start-up », voilà le nombre d'acteurs déclinés par le ministère de l'Intérieur pour présenter le projet POTENTIAL, qui bénéficie d'une enveloppe de 16 millions d'euros. Ce dernier vise à faire passer les diverses pièces d'identité d'un porteur au format numérique pour faciliter les démarches et améliorer la sécurité.

L'initiative va être testée durant une période de plus de deux ans (26 mois). Elle sera d'abord mise en place au niveau national, où elle compte en France de nombreux partenaires publics et privés (Thales, Orange, ministère de l'Intérieur…), et ce, jusqu'en octobre 2024. La seconde phase servira elle à évaluer la robustesse du dispositif au niveau transfrontalier.