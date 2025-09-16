Alice & Bob accélère dans la course au premier ordinateur quantique. La start-up tricolore, forte de sa récente levée de 100 millions de dollars, part à la chasse aux talents les plus pointus. Elle se fixe l'objectif de rassembler une véritable dream team capable de tenir sa promesse, qui consiste à livrer le premier ordinateur quantique universel avant la fin de la décennie.