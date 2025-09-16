La start-up française Alice & Bob vient de lancer une ambitieuse campagne de recrutement, pour quasiment doubler ses effectifs. L'entreprise vise le premier ordinateur quantique.
Alice & Bob accélère dans la course au premier ordinateur quantique. La start-up tricolore, forte de sa récente levée de 100 millions de dollars, part à la chasse aux talents les plus pointus. Elle se fixe l'objectif de rassembler une véritable dream team capable de tenir sa promesse, qui consiste à livrer le premier ordinateur quantique universel avant la fin de la décennie.
La montée en puissance d'Alice & Bob se confirme
Ce mardi 19 septembre, Alice & Bob a annoncé son intention de recruter 100 nouveaux collaborateurs, d'ici mi-2026. Le contexte est plutôt favorable pour l'entreprise, qui vient tout juste d'inaugurer un laboratoire dernier cri de 50 millions de dollars à Paris, équipé d'installations dignes des plus grands centres de recherche mondiaux.
Déjà garnis de 150 collaborateurs venus de plus de 20 pays, les rangs d'Alice & Bob vont encore se renforcer. Un tiers des effectifs actuels possède déjà un doctorat, précise la société, témoignage du niveau d'expertise requis dans cette discipline de pointe.
« Nous créons un marché de l'emploi inédit », confie Valentine Zatti, vice-présidente Ressources humaines de l'entreprise. L'ambition d'Alice & Bob reflète en tout cas la philosophie d'un acteur qui, au même titre que sont concurrents français Pasqal, Quandela ou C12, entend bousculer les codes de l'industrie tech traditionnelle avec ses innovations quantiques.
Des profils rares pour une technologie d'exception
Pour Alice & Bob, il n'est pas question de recruter à l'aveugle. 90% des nouvelles embauches cibleront des spécialistes en physique, correction d'erreurs quantiques ou machine learning, des disciplines de pointe. Ces profils ultra-qualifiés sont l'ADN même d'Alice & Bob, pionnière des fameux « qubits de chat ».
Cette technologie propriétaire, développée par les fondateurs eux-mêmes, permet de réduire drastiquement les exigences matérielles par rapport aux approches concurrentes. Un avantage compétitif non négligeable dans une course où chaque détail compte.
L'objectif final d'Alice & Bob reste inchangé. La start-up espère livrer le premier ordinateur quantique tolérant aux erreurs avant 2030. « Moins de personnes ont construit un ordinateur quantique fonctionnel que voyagé dans l'espace », rappelle le PDG Théau Peronnin, histoire de remettre les choses en perspective et de mesurer l'exploit qui se prépare.