L'Université nippone a collaboré avec plusieurs partenaires ; Fujitsu Limited, Systems Engineering Consultants (SEC) et TIS Inc. ; pour développer OQTOPUS (Open Quantum Toolchain for Operators and Users). Disponible sur leur page Github, ce projet est certainement l'une des initiatives collaboratives les plus ambitieuses jamais lancées dans ce domaine.

Comme vous pouvez le voir sur le schéma technique ci-dessous, OQTOPUS s'articule autour de trois couches qui s'empilent pour former un pont entre l'utilisateur et le processeur quantique. La couche frontale (frontend layer) offre aux développeurs des outils (QURI Parts) programmer leurs applications. Au milieu, la couche cloud (OQTOPUS Cloud, Frontend et Admin) orchestre utilisateurs, données et tâches de calcul, pour gérer intelligemment les files d'attente et les priorités.

À l'arrière-plan, la couche backend mobilise OQTOPUS Engine (le moteur de contrôle des opérations quantiques) et le serveur Tranqu pour contrôler les opérations quantiques, avant que les instructions ne soient traduites en séquences d'impulsions par QDash (outil qui simplifie le flux de travail d'étalonnage et d'observation des qubits) et le Device Gateway (interface entre le OQTOPUS Engine et les contrôleurs). Deux composants indispensables pour assurer une communication efficace et précise entre le logiciel et le matériel quantique. Sans QDash et le Device Gateway, l'interaction entre le logiciel et le matériel quantique serait considérablement entravée, voire impossible.

Les plus avertis n'auront pas de mal à remarquer le premier avantage d'OQTOPUS : sa modularité, qui permet aux différentes couches d'évoluer indépendamment. Un aspect qui facilitera les mises à jour et l'adaptation à différents types de matériel quantique. Auparavant, universités et entreprises devaient développer en interne des logiciels complexes pour rendre leurs ordinateurs quantiques disponibles via le cloud. Avec cet OS, les entités du monde entier ont donc une solution standardisée et ouverte : un pas de géant pour la démocratisation de l'informatique quantique.