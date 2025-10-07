Évènement phare de la cybersécurité française, les Assises de la cybersécurité reviennent pour une 25ème édition, toujours à Monaco, du 8 au 11 octobre. Clubic est partenaire média du rendez-vous, qui réunit les membres de la communauté cyber.
Du mercredi 8 au samedi 11 octobre, la cyber française, mais pas que, pose ses valises au Grimaldi Forum, à Monaco, pour les Assises de la cybersécurité. La Principauté accueille cette année encore des centaines de RSSI, DSI et responsables techniques, qui vont croiser le fer avec les éditeurs de solutions les plus pointus du marché. Pour cette édition, le thème « FuturS » veut repositionner la sécurité informatique comme créatrice de valeur business. Les co-présidents Odile Duthil et Loïs Samain défendront sur place une vision collaborative où la cyber accompagne les métiers au lieu, de les contraindre. Clubic, partenaire média des Assises, vous fera vivre l'événement.
Offre partenaire
Protection avancée des e-mails, des calendriers, des mots de passe, du réseau… de votre entreprise grâce à la suite d'applications professionnelles sécurisées.
Offre partenaire
Les Assises prônent cette année une cybersécurité collaborative et adaptée aux besoins métiers
Le premier défi lancé par cette édition 2025 consiste à sortir la cybersécurité de son isolement technique. Les organisateurs veulent casser l'image d'une discipline qui impose ses règles sans écouter les besoins réels des autres départements. La philosophie sera de tisser des ponts entre les équipes de sécurité et les acteurs métiers, pour construire ensemble une approche collaborative plutôt que verticale. Le cadre du Grimaldi Forum sera comme toujours un atout, même si son option « vue sur mer » a quasiment disparu en raison de la lubie du Rocher, qui grignote la mer décennie après décennie.
L'explosion de l'intelligence artificielle, qui ouvre des brèches inédites, sera sûrement l'un des sujets les plus discutés dans les allées des Assises. Normal, quand on sait que les attaquants renouvellent leurs techniques à vitesse grand V grâce à elle.
Le pragmatisme sera l'une des lignes directrices de l'événement. On sait qu'un surplus de contraintes de sécurité peut au final pousser à les contourner, l'humain ne se refait pas, ce qui met justement tout le système en danger. Les Assises poussent pour défendre une approche mesurée qui revient à évaluer les vrais risques, pour déployer le bon dosage de protection. L'objectif est donc de sécuriser, sans paralyser l'activité quotidienne des collaborateurs.
Un format éprouvé qui mise sur les rencontres qualifiées
Le dernier pilier des Assises version 2025 porte sur les ressources humaines, talon d'Achille du secteur. Comment attirer de nouveaux talents dans un domaine qui voit les menaces se multiplier ? Les Assises plaident l'ouverture, avec la volonté de valoriser les profils motivés, quelle que soit leur formation initiale, et de faciliter la transmission de savoir entre experts chevronnés et nouvelles recrues.
L'événement conserve une formule qui a fait ses preuves, avec des rendez-vous one-to-one préparés en amont entre porteurs de projets et fournisseurs de solutions. À cela s'ajoutent des keynotes d'intervenants reconnus, des ateliers thématiques animés par les partenaires, des tables rondes sur les grandes tendances et des sessions d'elevator pitch où des start-up viennent présenter leurs innovations devant la communauté. Sans oublier les soirées des Assises, qui au-delà du plaisir culinaire sont de belles opportunités de networking pour les organisateurs.
Clubic essaiera de son côté de partir à la rencontre d'experts de la communauté cyber, avec le désir de vous éclairer sur des sujets précis, de vous livrer les meilleurs conseils, et de vous apprendre de nouvelles choses.
Nous vous proposons, pour la première fois, de relayer vos questions aux experts que nous rencontrerons. Si vous souhaitez avoir l'avis d'un professionnel de la cybersécurité sur une demande précise, n'hésitez pas à relayer votre question en commentaire, nous ferons en sorte de vous ramener une réponse.