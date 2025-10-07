Du mercredi 8 au samedi 11 octobre, la cyber française, mais pas que, pose ses valises au Grimaldi Forum, à Monaco, pour les Assises de la cybersécurité. La Principauté accueille cette année encore des centaines de RSSI, DSI et responsables techniques, qui vont croiser le fer avec les éditeurs de solutions les plus pointus du marché. Pour cette édition, le thème « FuturS » veut repositionner la sécurité informatique comme créatrice de valeur business. Les co-présidents Odile Duthil et Loïs Samain défendront sur place une vision collaborative où la cyber accompagne les métiers au lieu, de les contraindre. Clubic, partenaire média des Assises, vous fera vivre l'événement.