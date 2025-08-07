Son mode opératoire est d'une simplicité désarmante. AgentFlayer n'a pas besoin de forcer la porte ; il attend patiemment qu'on lui ouvre. Des instructions malveillantes sont dissimulées au cœur d'un document anodin, cachées à la vue de tous en étant écrites en blanc sur fond blanc. Invisibles pour l'œil humain, elles sont une feuille de route claire pour une machine.

Le piège se referme lorsque l'utilisateur, dans un geste de productivité, demande à son assistant de résumer le fichier contaminé. L'IA, conçue pour faire confiance au contenu qu'elle analyse, exécute alors les ordres cachés. Au lieu d'un simple résumé, elle se met en quête d'informations sensibles et les envoie discrètement à un serveur distant, devenant l'instrument involontaire d'une violation de données.