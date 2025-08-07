En plus des attaques physiques, les chercheurs ont également réalisé des attaques numériques. Parmi lesquelles, la suppression d'événements de calendrier et l'ouverture automatique de l'application Zoom pour commencer un appel vidéo. Google reconnaît la difficulté de lutter contre les injections de prompts, mais affirme que ces attaques sont actuellement très rares et peuvent être traitées par ses systèmes.

Les chercheurs soulignent que la course au développement et au déploiement de l'IA doit accorder une plus grande priorité à la sécurité. Et ce, afin d'éviter des problèmes similaires à l'avenir.