Les chercheurs ont développé une technique d'exfiltration lettre par lettre pour contourner cette protection. Ils créent 26 pages web différentes sur Bing, une pour chaque lettre de l'alphabet (A, B, C, etc.). Chaque page obtient son propre lien Bing de confiance. Ensuite, ils piègent ChatGPT pour qu'il affiche ces liens dans un ordre précis. Si l'IA veut transmettre le mot « Hello », elle affichera cinq liens à la suite : celui de la page H, ensuite E, puis L, L, et O. Pour les pirates qui observent, c'est comme lire un message codé où chaque lien représente une lettre volée.