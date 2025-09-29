L'utilisation de ChatGPT va pouvoir être limitée par les parents pour leurs enfants. Une réponse d'OpenAI à des préoccupations grandissantes.
L'irruption des intelligences artificielles dans notre quotidien depuis un peu plus de deux ans a créé un certain nombre d'inquiétudes quant à son utilisation, notamment du côté des adolescents. Plusieurs drames ayant mis en cause des adolescents sont ainsi venus aux oreilles du public, ce qui a finalement poussé OpenAI à prendre des mesures de protection.
Un contrôle parental qui fait suite au suicide d'un adolescent « aidé » par ChatGPT
OpenAI est sous le feu de la critique dernièrement, depuis qu'un adolescent de 16 ans a reçu les conseils de ChatGPT lui permettant de se suicider. Le scandale et l'action en justice des parents qui ont suivi ont poussé la firme de Sam Altman à prendre des dispositions.
Comme nous l'apprend ainsi Reuters, OpenAI a annoncé aujourd'hui qu'un contrôle parental était en train d'être déployé au niveau de la version web ainsi que l'application de ChatGPT. Un contrôle parental qui permettra de lier le compte ChatGPT de leur adolescent avec le leur.
Les parents vont pouvoir paramétrer l'utilisation de l'IA par leurs enfants
Cette connexion permettra aux adultes de mieux contrôler comme leurs enfants utiliseront le chatbot. Ils pourront ainsi, et c'est sûrement le plus important, réduire leur exposition aux contenus sensibles, « par exemple contre les contenus explicites et les défis viraux. » Il leur sera aussi possible de décider si ChatGPT pourra se souvenir des conversations, ou si ces dernières peuvent être utilisées pour l'entraînement de l'IA.
Les parents vont aussi pouvoir imposer des heures durant lesquelles l'IA ne peut être utilisée, et bloquer des fonctionnalités comme le mode vocal, la génération et l'édition d'image. En fait, le contrôle proposé est particulièrement large, avec une seule exception de taille : il ne sera pas possible aux parents d'accéder aux transcriptions des échanges entre l'IA et l'adolescent. À noter enfin que, si un risque de danger grave était repéré par l'IA, les parents pourraient être directement notifiés.