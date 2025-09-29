OpenAI est sous le feu de la critique dernièrement, depuis qu'un adolescent de 16 ans a reçu les conseils de ChatGPT lui permettant de se suicider. Le scandale et l'action en justice des parents qui ont suivi ont poussé la firme de Sam Altman à prendre des dispositions.

Comme nous l'apprend ainsi Reuters, OpenAI a annoncé aujourd'hui qu'un contrôle parental était en train d'être déployé au niveau de la version web ainsi que l'application de ChatGPT. Un contrôle parental qui permettra de lier le compte ChatGPT de leur adolescent avec le leur.