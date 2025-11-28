L’enthousiasme autour de Gemini 3 Pro a provoqué un afflux massif d’utilisateurs, au point de pousser Google à revoir à la baisse l’accès gratuit à ses nouveaux modèles. Le nouveau modèle est toujours disponible, mais avec des limites.
Le lancement de Gemini 3 Pro et de son moteur d’images Nano Banana Pro a marqué une nouvelle étape dans la stratégie d’IA générative de Google. Les premiers retours ont été largement positifs, attirant autant les curieux que les utilisateurs intensifs. Mais ce succès fulgurant a rapidement créé un effet secondaire inattendu : une pression telle sur les serveurs que Google ajuste déjà, discrètement, ses règles d’accès. Si le moteur de recherche a été généreux, il doit aujourd'hui revoir à la baisse les limites imposées aux utilisateurs gratuits.
Des limites quotidiennes drastiques pour soulager les serveurs
Lors du lancement de Gemini 3 Pro, Google permettait aux utilisateurs sans abonnement d’envoyer jusqu’à cinq prompts par jour, comme avec Gemini 2.5 Pro. Nano Banana Pro, le modèle dédié à la génération d’images, offrait lui trois images quotidiennes. Un équilibre classique pour attirer de nouveaux utilisateurs tout en évitant les abus.
Mais depuis quelques jours, Google a discrètement mis à jour ses règles. Désormais, l’accès gratuit à Gemini 3 Pro est simplement décrit comme « Basic access », avec des limites quotidiennes susceptibles de changer fréquemment, au lieu des cinq requêtes « Deep research » garanties par mois jusque-là.
Une formulation volontairement floue, qui marque un recul notable. Du côté des images, Nano Banana Pro passe à deux créations par jour, avec un message expliquant que les limites peuvent fluctuer en raison d’une demande « très élevée ».
Ce changement n’est pas anodin : il confirme que Google fait face à une saturation réelle. Comme pour d’autres services d’IA, les coûts d’inférence explosent dès que l’usage dépasse les prévisions. Avec ces ajustements, Google cherche à protéger la stabilité de ses modèles, quitte à restreindre l’accès aux utilisateurs gratuits.
Google promet un retour à la normale prochainement, mais sans autre précision
Les limitations ne s’arrêtent pas à Gemini : Google a également touché à NotebookLM, son outil d’analyse documentaire boosté à l’IA. La plateforme a indiqué avoir « temporairement retiré l’accès » aux nouvelles fonctionnalités Infographics et Slide Decks pour les utilisateurs gratuits, et même imposé des limitations supplémentaires pour les abonnés Pro.
Ces deux outils, propulsés par Nano Banana Pro, permettent de générer des résumés visuels, des présentations complètes et des decks détaillés à partir d’un corpus de documents. Leur retrait soudain illustre l’ampleur des tensions : Google reconnaît des « contraintes de capacité », tout en promettant un retour à la normale dès que possible.
Ce revirement arrive seulement quelques jours après leur lancement officiel, preuve que la demande a largement dépassé les anticipations internes. Pour calmer le jeu, Google assure que les fonctionnalités reviendront, mais sans calendrier précis.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google