Lors du lancement de Gemini 3 Pro, Google permettait aux utilisateurs sans abonnement d’envoyer jusqu’à cinq prompts par jour, comme avec Gemini 2.5 Pro. Nano Banana Pro, le modèle dédié à la génération d’images, offrait lui trois images quotidiennes. Un équilibre classique pour attirer de nouveaux utilisateurs tout en évitant les abus.

Mais depuis quelques jours, Google a discrètement mis à jour ses règles. Désormais, l’accès gratuit à Gemini 3 Pro est simplement décrit comme « Basic access », avec des limites quotidiennes susceptibles de changer fréquemment, au lieu des cinq requêtes « Deep research » garanties par mois jusque-là.

Une formulation volontairement floue, qui marque un recul notable. Du côté des images, Nano Banana Pro passe à deux créations par jour, avec un message expliquant que les limites peuvent fluctuer en raison d’une demande « très élevée ».

Ce changement n’est pas anodin : il confirme que Google fait face à une saturation réelle. Comme pour d’autres services d’IA, les coûts d’inférence explosent dès que l’usage dépasse les prévisions. Avec ces ajustements, Google cherche à protéger la stabilité de ses modèles, quitte à restreindre l’accès aux utilisateurs gratuits.