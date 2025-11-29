Face à cette débâcle, la réaction ne s'est pas fait attendre. Microsoft et Perplexity ont sorti la boîte à outils en catastrophe pour colmater les brèches. On appréciera la réactivité, même si elle laisse un goût amer : pourquoi faut-il toujours attendre qu'une porte soit enfoncée pour penser à installer une serrure ?

Pour l'instant, certains élèves modèles comme ChatGPT Atlas ou Claude semblent résister à cette attaque précise. Mais ne sortez pas les confettis trop vite. L'histoire récente nous a appris que la sécurité des agents IA ressemble à un jeu de tape-taupe : à peine une faille corrigée, une autre pointe le bout de son nez.

En attendant que nos assistants numériques deviennent réellement matures, la prudence reste de mise. Cato Networks suggère même aux entreprises de limiter drastiquement l'usage de ces outils ou de bloquer les fragments d'URL suspects. En somme, pour sécuriser l'IA de demain, on en revient aux bonnes vieilles méthodes d'hier : la méfiance et le verrouillage. Pas très « futuriste », n'est-ce pas ?​