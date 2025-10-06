L'attaque CometJacking repose sur un mécanisme d'injection de prompt camouflé tout en exploitant les capacités natives du navigateur Comet. Pour commencer, la victime clique sur un lien frauduleux généralement diffusé par email de phishing ou intégré dans une page web. Ce lien ne dirige pas vers la destination apparente, mais contient une instruction cachée destinée à l'IA du navigateur.

L'URL malveillante utilise le paramètre « collection ». Celui-ci force l'agent IA à consulter sa mémoire plutôt que d'effectuer une recherche web classique. Cette manipulation permet d'activer un prompt dissimulé qui ordonne au navigateur de capturer les données de l'utilisateur depuis ses services connectés, comme Gmail ou son calendrier. Les informations récupérées sont ensuite masquées via un encodage Base64 avant d'être transmises vers un serveur contrôlé par l'attaquant.

Cette technique ne nécessite aucun vol d'identifiants puisque le navigateur dispose déjà des autorisations nécessaires pour accéder aux services connectés de l'utilisateur. Michelle Levy, responsable de la recherche en sécurité chez LayerX, explique que l'attaque transforme un navigateur de confiance en une « menace interne » capable d'exfiltrer des données en un seul clic.