Le cœur du problème vient de la confusion entre instructions de l’utilisateur et contenu non fiable de la page : en répondant à « résume », l’agent de Comet ingère aussi des commandes cachées (texte invisible, commentaires HTML, balises spoiler) et les traite comme des requêtes légitimes. Dans ce contexte, l’assistant agit avec les pleins pouvoirs du navigateur connecté, pouvant accéder à des e-mails, à des comptes en ligne et à des codes de connexion à usage unique (OTP), sans séparation stricte entre contexte de navigation et ordres autorisés.

Brave illustre un scénario où une instruction enfouie dans un post Reddit déclenche l’ouverture de la boîte mail pour récupérer un OTP, étape suffisante pour prendre le contrôle d’un compte lié. D’autres essais menés par des tiers montrent que l’agent peut parcourir un faux site d’e-commerce et tenter d’utiliser des informations enregistrées pour finaliser un achat, révélant le risque d’actions automatiques sur des pages piégées.