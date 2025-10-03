Toujours accessible en haut à droite de la barre de navigation, le Comet Assistant accompagne l'internaute en analysant chaque page visitée pour répondre aux questions, effectuer des recherches ou accomplir des achats en ligne. Au-delà du simple chatbot cloisonné dans un panneau latéral, cette IA est donc présente dans chaque nouvel onglet, et est capable d'agir immédiatement sur demande sans interrompre le flux de navigation.

L'interface intègre des modules spécialisés comme Discover pour les recommandations personnalisées ou Spaces pour l'organisation de projets. Le système fonctionne par analyse contextuelle : l'assistant comprend automatiquement les contenus des onglets ouverts et peut extraire des informations pertinentes ou effectuer des actions spécifiques selon les besoins de l'utilisateur. En connectant votre compte Google, Comet peut également passer votre boite mail au crible, la trier, créer des libellés ou envoyer des invitations d'événements pour l'agenda.