Après trois mois de liste d'attente, le navigateur IA Comet de Perplexity devient gratuit. En parallèle, l'entreprise introduit des Assistants en Arrière-Plan pour automatiser les tâches et lance Comet Plus avec l'accès à des contenus media premium.
Au mois de juillet, Perplexity avait lancé Comet en accès limité. Seuls les abonnés à l'offre Max - 200 dollars par mois - y avaient accès. Puis la société a progressivement ouvert les vannes. L'outil avait généré des millions d'inscriptions sur liste d'attente et multiplié par 6 à 18 fois le nombre de questions posées par les utilisateurs dès le premier jour d'utilisation.
Une nouvelle façon de surfer
Toujours accessible en haut à droite de la barre de navigation, le Comet Assistant accompagne l'internaute en analysant chaque page visitée pour répondre aux questions, effectuer des recherches ou accomplir des achats en ligne. Au-delà du simple chatbot cloisonné dans un panneau latéral, cette IA est donc présente dans chaque nouvel onglet, et est capable d'agir immédiatement sur demande sans interrompre le flux de navigation.
L'interface intègre des modules spécialisés comme Discover pour les recommandations personnalisées ou Spaces pour l'organisation de projets. Le système fonctionne par analyse contextuelle : l'assistant comprend automatiquement les contenus des onglets ouverts et peut extraire des informations pertinentes ou effectuer des actions spécifiques selon les besoins de l'utilisateur. En connectant votre compte Google, Comet peut également passer votre boite mail au crible, la trier, créer des libellés ou envoyer des invitations d'événements pour l'agenda.
Au travers des premiers retours, Perplexity explique avoir observé un changement de comportement et des habitudes des internautes. Ces derniers poseraient davantage de questions spontanées, avec un mode de navigation plus curieux.
Comet est désormais "gratuit"
Jusqu'à présent, Comet nécessait un compte premium. On imagine cependant que l'annonce de Google Chrome édition IA n'est pas passée inaperçue du côté de l'entreprise. La firme de Mountain View a présenté sa vision pour l'intégration poussée de Gemini dans son navigateur, lequel passera, lui aussi, à l'ère de l'"agentique".
Reste que, bien entendu, il y a gratuit et gratuit. Les navigateurs IA se gavent de nos données personnelles pour retourner des réponses et des actions toujours plus pertinentes. Dans le cas de Comet, cela concerne 10 types de données liées à l'utilisateur, incluant la localisation, l'identifiant utilisateur, l'identifiant de l'appareil, les interactions avec les produits, l'historique d'achat et diverses données de diagnostic. C'est moins que Gemini ou Copilot, mais toujours trop.
Des automatisations vraiment utiles
Désormais, là où Comet change la donne, c'est en corrigeant le principal défaut que nous avions observé, à la fois sur ce navigateur et sur Opera Neon : les tâches effectuées à votre place, comme la réservation d'un restaurant ou l'achat d'un produit en ligne, se déroulent devant vous. C'est un peu comme si vous embauchiez un professionnel pour faire le ménage à votre place et que vous deviez le regarder constamment... On aurait aimé placer ces actions en arrière-plan pour faire autre chose.
Et c'est donc ce qu'introduit l'entreprise avec les Background Assistants. Ces outils fonctionnent de manière asynchrone et simultanée, permettant d'automatiser plusieurs tâches pendant que l'utilisateur poursuit d'autres activités. Il sera donc possible de se rendre sur un site d'actualité et de demander un résumé des derniers titres, d'ouvrir un nouvel onglet pour demander à l'IA de repérer le meilleur produit dans sa catégorie pour un budget donné et d'ouvrir un troisième onglet pour faire autre chose.
Perplexity fait la paix avec les médias en ligne
Autre point non négligeable : Perplexity enterre la hache de guerre avec les médias en ligne. À ses débuts, l'entreprise s'était attiré les foudres de plusieurs éditeurs, accusant l'entreprise de voler leurs contenus premium pour alimenter son index de recherche IA. Désormais, Perplexity annonce Comet Plus, une souscription à 5 dollars par mois permettant d'accéder aux articles de plusieurs magazines et éditeurs : CNN, Conde Nast (The New Yorker, Wired, Architectural Digest, Allure, Ars Technica, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, Epicurious, GQ, Glamour, Pitchfork, Self, Teen Vogue, them, Vanity Fair, Vogue), Fortune, Le Figaro, Le Monde, The Los Angeles Times, The Washington Post.
À noter que si vous avez un abonnement Perplexity Pro (ou Max), Comet Plus est directement intégré. Et l'idée est plutôt maligne : vous accéderez sans surcoût à de la presse premium... à condition d'utiliser le navigateur Comet, bien entendu. Au travers de nos tests, Comet Plus est déjà actif sur les comptes Pro.