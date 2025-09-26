Voilà toutes les données siphonnées par les navigateurs IA

L'IA dans les navigateurs, on a comme l'impression qu'il va être difficile d'y échapper. Et si les algorithmes promettent de nous faciliter la vie, cela n'est pas sans conséquence puisque nous assistons à une collecte massive de données personnelles et bien sûr, Google se gave particulièrement.
Google annonçait la semaine dernière vouloir sauter le pas du navigateur agentique en intégrant directement Gemini au sein de Chrome. Il s'agira également de la combinaison la plus intrusive en matière de collecte de données, selon un rapport de l'éditeur Surfshark
Google toujours au top, dans la collecte de données
Lancée tout d'abord aux États-Unis, la version IA de Chrome avec Gemini récolte 24 types de données différentes directement liées à l'utilisateur. Cette collecte englobe des informations particulièrement sensibles comme le nom complet, la localisation géographique précise, l'identifiant unique de l'appareil, l'historique complet de navigation et de recherche, les interactions avec les produits Google ou encore l'historique des achats effectués.
Microsoft propose une approche légèrement différente avec Edge et Copilot. Le navigateur récupère les données relatives aux informations du support client, l'historique de navigation, l'identifiant de l'appareil, les interactions avec les produits et les données de performance. Copilot ajoute ensuite sa propre couche de collecte comprenant le nom, la localisation, les photos ou vidéos, les données audio, l'historique de recherche, l'identifiant utilisateur, les données publicitaires et les informations de diagnostic.
Perplexity développe de son côté Comet, un fork de Chromium pour l'heure uniquement sur ordinateur. Ce dernier est un plus mesuré, mais avec quand même la mainmise sur 10 types de données liées à l'utilisateur, incluant la localisation, l'identifiant utilisateur, l'identifiant de l'appareil, les interactions avec les produits, l'historique d'achat et diverses données de diagnostic.
Quelles sont les alternatives plus sécurisées ?
Opera planche aussi sur Neon, un navigateur IA capable de comprendre les intentions des utilisateurs et d'effectuer des actions autonomes. Toutefois, pour l'heure, ce dernier n'est pas disponible au téléchargement, même en alpha. Les chercheurs de Surfshark se sont donc intéressés à la version classique du navigateur embarquant l'IA Aria. Cette dernière ne collecte que six points de données non liés à l'identité de l'utilisateur, exclusivement destinés à la publicité et aux analyses tierces.
C'est donc Brave qui s'en sort le mieux. Leo, son IA intégrée, ne collecte que deux types de données : celles relatives à utilisation pour les analyses et l'identifiant utilisateur pour le fonctionnement de l'application. IA mise à part, Brave est aujourd'hui considéré comme l'un des navigateurs les plus respectueux de la vie privée.