Voilà toutes les données siphonnées par les navigateurs IA

Lancée tout d'abord aux États-Unis, la version IA de Chrome avec Gemini récolte 24 types de données différentes directement liées à l'utilisateur. Cette collecte englobe des informations particulièrement sensibles comme le nom complet, la localisation géographique précise, l'identifiant unique de l'appareil, l'historique complet de navigation et de recherche, les interactions avec les produits Google ou encore l'historique des achats effectués.

Microsoft propose une approche légèrement différente avec Edge et Copilot. Le navigateur récupère les données relatives aux informations du support client, l'historique de navigation, l'identifiant de l'appareil, les interactions avec les produits et les données de performance. Copilot ajoute ensuite sa propre couche de collecte comprenant le nom, la localisation, les photos ou vidéos, les données audio, l'historique de recherche, l'identifiant utilisateur, les données publicitaires et les informations de diagnostic.

Perplexity développe de son côté Comet, un fork de Chromium pour l'heure uniquement sur ordinateur. Ce dernier est un plus mesuré, mais avec quand même la mainmise sur 10 types de données liées à l'utilisateur, incluant la localisation, l'identifiant utilisateur, l'identifiant de l'appareil, les interactions avec les produits, l'historique d'achat et diverses données de diagnostic.