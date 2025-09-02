Le groupe a récemment fait parler de lui pour le vol de sessions authentifiées. Cette technique consiste à contourner l'authentification multi-facteurs (MFA) en capturant directement les tokens et cookies stockés dans la mémoire du navigateur. Concrètement, quand un employé se connecte à son espace Office 365 ou Google Workspace, le navigateur conserve des jetons d'authentification pour éviter de redemander le mot de passe. Si Scattered Spider récupère ces éléments, le groupe peut accéder aux comptes sans jamais posséder les identifiants originaux.

Ils savent également comment repérer des failles zero-day, à l'image des vulnérabilités récentes CVE-2025-6558 et CVE-2025-6554 sur Chromium. Celles-ci ont été activement exploitées par des attaquants pour exécuter du code malveillant à distance. Ces brèches permettent notamment de voler des clés API ou des tokens de session directement depuis une page web apparemment anodine.

Une autre arme maitrisée par Scattered Spider, c'est la technique du Browser-in-the-Browser (BitB). Les hackers utilisent des overlays de phishing sophistiqués, lesquels reproduisent parfaitement l'interface de connexion d'un service légitime. Mais en arrière-plan, ils capturent les identifiants. Ces fausses fenêtres contournent les outils de détection traditionnels comme les solutions EDR (Endpoint Detection and Response).

Le groupe déploie aussi des scripts malveillants qui s'exécutent directement dans le navigateur ou utilise de fausses extensions pour installer des charges utiles. Ces dernières peuvent demander des permissions invasives : accès à tous les sites visités, lecture et modification du contenu, interaction avec le stockage local. Une fois installées, elles deviennent des outils d'espionnage permanents.

Bien souvent, ce sont les fonctionnalités de remplissage automatique des navigateurs deviennent des cibles. Scattered Spider peut extraire les mots de passe sauvegardés, les informations de cartes bancaires et les données personnelles stockées localement, sans que l'utilisateur s'en aperçoive.