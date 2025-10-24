Il fallait s'y attendre, le navigateur Edge va lui aussi passer à l'ère de l'agentique. Microsoft déploie officiellement Copilot Mode. Cette mise à jour, pour l'heure réservée à une poignée d'internautes, introduit Copilot Actions et Journeys, deux outils qui transforment le logiciel en assistant capable d'exécuter des tâches et de mémoriser l'historique de navigation.
Après Perplexity, Opera, Google Chrome et OpenAI, c'est donc au tour de Microsoft de franchir le cap. Aux États-Unis, le Copilot Mode devient accessible à tous les utilisateurs d'Edge sur Windows et Mac et promet une refonte complète de la navigation au quotidien tout en apportant davantage d'interactivité.
Edge s'anime avec Copilot Actions et Journeys
Comme son nom l'indique, avec Copilot Actions, c'est l'IA qui va prendre les choses en main. Ce système permet aux algorithmes de prendre le contrôle du navigateur pour exécuter des tâches multi-étapes sans intervention manuelle de la part de l'internaute. Parmi les exemples cités par Microsoft, l'utilisateur peut demander à Copilot de se désabonner de newsletters directement depuis sa boîte mail, de réserver une table au restaurant ou de comparer des produits affichés dans différents onglets. Le mécanisme fonctionne via des commandes vocales ou en saisissant sa requête via le module de chat. L'IA interprète la demande en langage naturel, analyse le contenu des pages web et interagit avec les éléments d'interface comme les boutons ou les formulaires.
Nous avions précédemment testé des fonctionnalités similaires offertes par Opera Neon pour effectuer des achats en ligne ou développer un jeu en ligne ainsi que sur Comet, le navigateur agentique proposé par Perplexity.
De son côté, Journeys adopte une approche différente en se concentrant sur la gestion de l'historique de navigation. Cet outil analyse automatiquement les sessions de navigation passées et les regroupe par thématiques. Si un utilisateur a consulté plusieurs sites sur les téléviseurs la veille, Journeys organise cette session sous la forme d'un projet et propose des suggestions de recherche pour poursuivre l'exploration du sujet. Ces projets thématiques sont présentés comme des cartes à l'ouverture d'un nouvel onglet. L'internaute peut donc poursuivre ses recherches sans avoir à maintenir des dizaines d'onglets ouverts ou à créer des marque-pages manuellement.
Une disponibilité encore limitée
Reste que pour tester ces nouveautés, il va falloir patienter. Microsoft impose des restrictions d'accès : Copilot Actions et Journeys ne sont disponibles qu'en préversion limitée aux États-Unis pour le moment. Aucun calendrier de déploiement international n'a été communiqué par l'éditeur. L'utilisation de l'historique de navigation par Copilot nécessite une activation manuelle dans les paramètres, via l'option "Page Context". Microsoft précise que les données de navigation ne sont jamais consultées sans autorisation explicite de l'utilisateur et que cette option peut être désactivée à tout moment.
La gestion des "mémoires" du navigateur Atlas de ChaGPT n'aura pas mis longtemps à être critiquée par les défenseurs de la vie privée. Plus qu'un simple historique, l'application enregistre tous les contenus de chacune des pages et amasse ainsi une quantité de données personnelles pouvant potentiellement servir à dresser un profil très riche de chaque internaute. Alors pour son navigateur Edge, la firme de Redmond, elle, prend des pincettes et affirme :
"Avec Copilot Mode dans Edge, vos données vous appartiennent. Microsoft collecte uniquement ce qui est nécessaire pour améliorer votre expérience, ou ce que vous choisissez de fournir via les paramètres de personnalisation. Copilot respecte les normes de confidentialité de confiance de Microsoft, ce qui signifie que vos informations ne sont jamais partagées sans votre autorisation. Les données de votre navigateur sont protégées par la Déclaration de confidentialité Microsoft".
D'ailleurs, l'éditeur précise que Copilot Mode reste optionnel. Les utilisateurs peuvent revenir au fonctionnement classique de Edge via un simple interrupteur dans les paramètres.
Le navigateur Edge n'est pour l'heure pas considéré comme un Gatekeeper - au grand dam d'Opera Software - mais on ne serait pas étonné que l'UE commence à scruter de plus près ces navigateurs agentiques et la quantité de données personnelles qu'ils collectent. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas anodin si l'édition IA de Google Chrome n'est, elle aussi, disponible qu'aux États-Unis.