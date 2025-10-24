Comme son nom l'indique, avec Copilot Actions, c'est l'IA qui va prendre les choses en main. Ce système permet aux algorithmes de prendre le contrôle du navigateur pour exécuter des tâches multi-étapes sans intervention manuelle de la part de l'internaute. Parmi les exemples cités par Microsoft, l'utilisateur peut demander à Copilot de se désabonner de newsletters directement depuis sa boîte mail, de réserver une table au restaurant ou de comparer des produits affichés dans différents onglets. Le mécanisme fonctionne via des commandes vocales ou en saisissant sa requête via le module de chat. L'IA interprète la demande en langage naturel, analyse le contenu des pages web et interagit avec les éléments d'interface comme les boutons ou les formulaires.​

Nous avions précédemment testé des fonctionnalités similaires offertes par Opera Neon pour effectuer des achats en ligne ou développer un jeu en ligne ainsi que sur Comet, le navigateur agentique proposé par Perplexity.

De son côté, Journeys adopte une approche différente en se concentrant sur la gestion de l'historique de navigation. Cet outil analyse automatiquement les sessions de navigation passées et les regroupe par thématiques. Si un utilisateur a consulté plusieurs sites sur les téléviseurs la veille, Journeys organise cette session sous la forme d'un projet et propose des suggestions de recherche pour poursuivre l'exploration du sujet. Ces projets thématiques sont présentés comme des cartes à l'ouverture d'un nouvel onglet. L'internaute peut donc poursuivre ses recherches sans avoir à maintenir des dizaines d'onglets ouverts ou à créer des marque-pages manuellement.​