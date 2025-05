La mutation d’Edge se poursuit, doucement mais sûrement. Depuis la dernière build de la version 136, en cours de déploiement, le navigateur commence à faire de Copilot un point de passage quasi systématique. L’assistant made in Redmond s’invite sur la page d’accueil, prend la place de l’icône Bing, suggère des requêtes à lancer et redirige les recherches vers ses propres pages. Pour l’instant, le changement reste limité aux internautes ayant choisi d’activer certaines options, mais la direction prise ne laisse plus vraiment place au doute. Progressivement, Edge évolue vers un navigateur pensé pour et autour de l’IA.