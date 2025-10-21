Quand il s'agit de marketing, Microsoft ne semble avoir aucune limite. On sait déjà à quel point la firme de Redmond tente de barrer la route aux autres navigateurs. Cette fois, elle entend pousser au maximum son IA Copilot.
Certains internautes ont remarqué que le navigateur Microsoft Edge proposait depuis peu une alerte lorsqu'ils accèdent à ChatGPT.com ou Perplexity.ai, pour faire la promotion de son propre assistant Copilot.
Une nouvelle pub ciblée (en fonction du concurrent)
Aux États-Unis, lorsqu'un internaute utilise le navigateur Edge pour se rendre sur ChatGPT.com, Perplexity.ai ou DeepSeek, ce dernier peut désormais apercevoir une nouvelle pastille positionnée à droite, directement au sein de la barre d'adresse avec la simple mention "Try Copilot". Et ce petit message promotionnel n'apparaît pas en permanence, mais sur une sélection de domaines. Bien entendu, ceux appartenant à ses rivaux.
Microsoft a embarqué un script natif pour détecter l'URL du site en cours de consultation couplé à l’API Copilot embarquée dans Edge. De fait, lorsque l'internaute interagit avec ce message, le panneau latéral de droite s'ouvre pour présenter le chatbot de Copilot au sein duquel, Microsoft espère que l'internaute saisira sa requête.
Selon les données de SimilarWeb datant du 19 octobre, Microsoft Copilot ne détiendrait que 1,2% de part de marché loin derrière ChatGPT à 74,1% et Gemini à 12,19%. D'ailleurs, sur la version américaine de Bing, lorsque l'internaute recherche ChatGPT, il est d'emblée salué par une publicité de Copilot.
Le mois dernier, nous rapportions que l'entreprise avait mis en place un mécanisme tout aussi peu subtil cette fois pour interrompre les téléchargements du navigateur de Google. Lorsque l'internaute saisissait le terme "Chrome" au sein du moteur Bing configuré par défaut sur le navigateur Edge, Microsoft avait altéré les résultats de Bing avec un message indiquant "Tout ce dont vous avez besoin est déjà ici", accompagné d'un tableau mettant en avant son navigateur par rapport à celui de Google.