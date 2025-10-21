Microsoft a embarqué un script natif pour détecter l'URL du site en cours de consultation couplé à l’API Copilot embarquée dans Edge. De fait, lorsque l'internaute interagit avec ce message, le panneau latéral de droite s'ouvre pour présenter le chatbot de Copilot au sein duquel, Microsoft espère que l'internaute saisira sa requête.

Selon les données de SimilarWeb datant du 19 octobre, Microsoft Copilot ne détiendrait que 1,2% de part de marché loin derrière ChatGPT à 74,1% et Gemini à 12,19%. D'ailleurs, sur la version américaine de Bing, lorsque l'internaute recherche ChatGPT, il est d'emblée salué par une publicité de Copilot.