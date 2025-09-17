La firme de Redmond réussira-t-elle à convaincre qui que ce soit ?

En tout cas, les données du marché révèlent une réalité différente. Chrome a dépassé les 70% de parts de marché sur les ordinateurs de bureau, une progression importante par rapport aux 65% observés en juillet. Cette croissance s'est accompagnée d'un déclin d'Edge, qui a perdu environ 10% de sa part de marché déjà limitée, descendant sous la barre des 12%.