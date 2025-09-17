Barrer la route coûte que coûte à Google Chrome, c'est le mot d'ordre de Microsoft depuis des années. Et encore une fois, la firme de Redmond manipule les résultats de Bing pour mettre en avant son navigateur Edge.
Si autrefois Internet Explorer n'était pour beaucoup qu'un moyen de télécharger Firefox, aujourd'hui, Edge devient une passerelle pour récupérer le navigateur de Google. Alors forcément, chez Microsoft, cette pratique irrite un peu. Et l'entreprise retombe dans les travers des publicités comparatives.
Une campagne publicitaire plus agressive sur Bing
La nouvelle tactique de Microsoft, pas très subtile, se manifeste directement dans le moteur de recherche Bing configuré par défaut sur Edge. Lorsque les utilisateurs tapent "Chrome", pour Microsoft, cela ne fait aucun doute, ces derniers souhaitent télécharger le navigateur concurrent. Dans les résultats de recherche, l'éditeur indique "Tout ce dont vous avez besoin est déjà ici", faisant bien entendu référence à Microsoft Edge. L'entreprise précise que "Microsoft Edge fonctionne avec la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft".
Mais comme le rapporte Windows Latest, Microsoft va un peu plus loin avec un tableau comparatif mettant en avant la collecte de récompenses du programme Microsoft Rewards, le VPN intégré et la personnalisation par intelligence artificielle. Bien entendu, le navigateur est présenté comme étant "recommandé par Microsoft", donc plus sécurisé et optimisé pour Windows 11.
La firme de Redmond réussira-t-elle à convaincre qui que ce soit ?
En tout cas, les données du marché révèlent une réalité différente. Chrome a dépassé les 70% de parts de marché sur les ordinateurs de bureau, une progression importante par rapport aux 65% observés en juillet. Cette croissance s'est accompagnée d'un déclin d'Edge, qui a perdu environ 10% de sa part de marché déjà limitée, descendant sous la barre des 12%.
Google semble donc indétrônable et l'entreprise californienne a échappé au démentelement et à la revente de Chrome. Reste à savoir si la nouvelle génération des navigateurs Web agentiques - dopés à l'IA - saura grignoter quelques parts de marché. Sur ce segment, nous retrouvons pour l'heure Comet, de Perplexity, Neon d'Opera Software et Dia de The Browser Company