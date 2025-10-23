Atlas ne se contente pas d'enregistrer les URL visitées comme le fait un navigateur traditionnel. Interrogée par ABC, Victoria Noble explique que l'application d'OpenAI stocke des "souvenirs" du contenu consulté sur chaque page web. Concrètement, le système analyse et mémorise des informations précises : vos préférences de voyage, la compagnie aérienne que vous utilisez, votre calendrier en ligne. Ces données sont traitées sur les serveurs d'OpenAI sous forme de résumés, ce qui permet à ChatGPT de personnaliser ses réponses en fonction de votre activité de navigation.​

Cette fonctionnalité dépasse ce que propose actuellement Chrome avec Gemini. Le navigateur de Google ne permet pas à son assistant IA de stocker des souvenirs basés sur le contenu des pages web. Gemini peut uniquement répondre à des questions sur l'historique de navigation si l'utilisateur le demande explicitement.​

"On ne sait pas vraiment comment ils stockent ces données, comment ils filtrent les informations personnelles (...) et pour les utilisateurs, il est très difficile de mesurer la quantité de données collectées", affirme Mme Noble.