OpenAI vient de lancer ChatGPT Atlas, son navigateur web maison qui intègre son intelligence artificielle de manière native. Disponible sur macOS dans un premier temps, il pourrait transformer radicalement notre rapport au web, et faire trembler Google.
La navigation web connaîtra un avant et un après OpenAI ? C'est le pari que fait le géant californien avec ChatGPT Atlas, dévoilé ce mardi 21 octobre. Plutôt que d'ajouter un simple chatbot à un navigateur classique, la firme a repensé l'expérience de navigation de fond en comble. Elle propose ainsi un outil capable de comprendre ce que vous faites en ligne, de mémoriser vos préférences et même d'agir à votre place sur le web.
ChatGPT Atlas, un navigateur qui vous comprend vraiment
ChatGPT Atlas marque une rupture avec les navigateurs traditionnels. L'idée d'OpenAI est de faire de ChatGPT un compagnon omniprésent durant votre navigation. Concrètement, l'assistant s'intègre directement dans votre flux de travail. Vous lui posez une question depuis n'importe quel onglet, et il répond instantanément sans vous faire quitter votre page.
Ce qui attire notre attention, ce sont les « mémoires du navigateur ». En fait, Atlas observe discrètement votre parcours en ligne et retient les détails importants. Vous cherchiez des offres d'emploi la semaine dernière ? Demandez-lui de « créer un résumé des tendances du secteur pour préparer mes entretiens », et il compile automatiquement les informations. Cette mémoire contextuelle, qui est totalement optionnelle notons-le, permet sur le papier des interactions plus fluides.
L'interface en langage naturel pousse aussi le concept encore plus loin. Oubliez les commandes techniques, et dites simplement « nettoie mes onglets » ou « retrouve cette paire de chaussures que j'ai regardée hier », et Atlas s'exécute, comme par magie ou presque.
OpenAI relaie d'ailleurs le témoignage de Yogya Kalra, une étudiante ayant testé le navigateur en avant-première. « Pendant mes cours, j'aime utiliser des questions pratiques et des exemples concrets pour vraiment comprendre la matière. Avant, je devais basculer entre mes diapositives et ChatGPT, en faisant des captures d'écran juste pour poser une question. Maintenant, ChatGPT comprend instantanément ce que je regarde et m'aide à améliorer mes contrôles de connaissances au fil de l'eau », témoigne-t-elle.
Un mode agent ambitieux, mais encore expérimental
On était déjà au courant de cette propriété, mais OpenAI en profite pour doter son navigateur de son mode agent, aujourd'hui disponible avec un peu d'avance pour les abonnés Plus, Pro et Business, les chanceux ! Cette fonction permet à ChatGPT de prendre le contrôle de votre navigateur pour effectuer des actions à votre place. Par exemple, il peut cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, et naviguer entre plusieurs pages, exactement comme vous le feriez manuellement avec votre pad, votre souris ou votre doigt.
Les cas d'usage sont presque illimités. On peut imaginer planifier un dîner en trouvant une recette, commander tous les ingrédients automatiquement, ou encore compiler des analyses concurrentielles en parcourant plusieurs documents d'équipe. OpenAI prévient toutefois que la version préliminaire de ChatGPT Atlas peut encore commettre des erreurs sur les demandes et routines les plus complexes. L'entreprise a aussi intégré des garde-fous de sécurité, notamment une pause automatique lors d'actions sensibles sur des sites financiers.
Côté disponibilité, Atlas est donc disponible depuis ce mardi 21 octobre sur macOS pour tous les utilisateurs ChatGPT (gratuits comme payants). Les versions Windows, iOS et Android suivront prochainement, sans plus de précision. En ce qui concerne la vie privée, OpenAI assure que votre historique de navigation n'alimente pas l'entraînement de ses modèles par défaut. Vous gardez aussi un contrôle total sur ce que ChatGPT peut voir ou mémoriser, avec la possibilité d'effacer l'historique à tout moment. En bonus, vous pourrez aussi profiter d'un mode incognito !
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code