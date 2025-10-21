On était déjà au courant de cette propriété, mais OpenAI en profite pour doter son navigateur de son mode agent, aujourd'hui disponible avec un peu d'avance pour les abonnés Plus, Pro et Business, les chanceux ! Cette fonction permet à ChatGPT de prendre le contrôle de votre navigateur pour effectuer des actions à votre place. Par exemple, il peut cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, et naviguer entre plusieurs pages, exactement comme vous le feriez manuellement avec votre pad, votre souris ou votre doigt.