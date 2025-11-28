Le mode vocal de ChatGPT a été mis à jour. On vous partage tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés déployées.
Talonné par Gemini 3, OpenAI ne cesse d'innover pour booster l'expérience ChatGPT. Les dernières avancées concernent notamment l'arrivée d'une version spécialement pensée pour les enseignants, le déploiement des discussions de groupe et le lancement d'un tout nouvel assistant shopping.
La firme a également mis à jour le mode vocal de son IA. Voici ce qu'il faut savoir pour profiter pleinement de cette fonctionnalité.
1. Le mode vocal ne fait plus cavalier seul
Avant, lorsqu'on activait le mode vocal, ChatGPT ouvrait un module à part, ce qui, avouons-le, interrompait un peu la fluidité des échanges. Désormais, l'option fait partie intégrante de l'interface principale et l'on ne perd plus le fil des conversations, ce qui est aussi agréable qu'utile.
2. Vos échanges deviennent plus visuels
Le nouveau mode vocal est bien plus complet. Désormais, l'utilisateur peut accéder à une transcription en direct des échanges mais aussi à des éléments visuels. On peut, par exemple, obtenir une carte des meilleurs restaurants, la météo sur plusieurs jours, des listes illustrées, etc.
3. Le modèle utilisé n'est pas GPT-5.1
Vous pensiez accéder à GPT-5.1 avec le mode vocal ? Hélas non, les utilisateurs gratuits doivent se contenter de GPT-4o mini. Les abonnés ont, quant à eux, la possibilité de converser avec GPT-4o. Toutefois, comme l'explique le support « les sessions vocales démarrent automatiquement avec notre modèle vocal le plus avancé : GPT-4o. Une fois votre quota de minutes GPT-4o épuisé, vous pourrez poursuivre vos conversations vocales avec GPT-4o mini. » L'expérience varient donc selon la formule choisie.
4. Pour les abonnés, l'usage est (presque) illimité
L'accès au mode vocal est loin d'être le même pour tous. Par exemple, les utilisateurs gratuits ont une « limite d'heures quotidienne », qui peut être modifiée par OpenAI. Les abonnés, quant à eux, bénéficient d'une utilisation « quasi illimitée, sous réserve de modifications. » Malgré ces différences, le mode gratuit reste tout de même assez complet.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
5. L'ancien mode est toujours accessible
Vous n'êtes pas fan du nouveau format du mode vocal ? Ouvrez les réglages du service, cliquez sur la section « Voix » et activez l'option « Separate Mode ». Vous restaurerez ainsi l'ancienne présentation, plus familière.