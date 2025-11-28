Vous pensiez accéder à GPT-5.1 avec le mode vocal ? Hélas non, les utilisateurs gratuits doivent se contenter de GPT-4o mini. Les abonnés ont, quant à eux, la possibilité de converser avec GPT-4o. Toutefois, comme l'explique le support « les sessions vocales démarrent automatiquement avec notre modèle vocal le plus avancé : GPT-4o. Une fois votre quota de minutes GPT-4o épuisé, vous pourrez poursuivre vos conversations vocales avec GPT-4o mini. » L'expérience varient donc selon la formule choisie.