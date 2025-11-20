OpenAI a annoncé jeudi soir le déploiement partout dans le monde des discussions de groupe dans son outil phare, ChatGPT. La fonctionnalité collaborative fait plus que jamais de l'assistant IA un vrai espace partagé.
On peut dire que ChatGPT casse sa routine solitaire. OpenAI vient d'annoncer, ce jeudi 20 novembre, l'arrivée mondiale, et donc en France, des discussions de groupe pour tous les utilisateurs connectés, des comptes Free aux formules Pro, en passant par les abonnements Go et Plus. Après avoir mené un test pilote réussi au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande, la fonctionnalité transforme le robot conversationnel en outil collaboratif. Jusqu'à 20 participants peuvent désormais planifier, créer et décider ensemble dans une même conversation.
ChatGPT s'invite dans vos conversations collectives
Organiser un week-end entre potes, rédiger un rapport à plusieurs ou pourquoi pas régler un désaccord familial… ChatGPT joue désormais les médiateurs intelligents. La nouvelle fonctionnalité des discussions de groupe autorise jusqu'à 20 participants par chat, et sur invitation uniquement. L'IA d'OpenAI y recherche des infos, compare des options et synthétise les échanges, pendant que chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Concrètement, si vous créez un groupe pour aménager votre jardin avec votre moitié, planifiez un voyage collectif ou bossez sur un devoir de groupe, le chatbot s'adapte à la conversation grâce au GPT-5.1 Auto, qui sélectionne automatiquement le meilleur modèle selon votre formule d'abonnement. Pendant ce temps, ChatGPT propose de la recherche web, l'envoi de fichiers et la génération d'images.
OpenAI a peaufiné les compétences sociales de son IA. Elle suit le fil des échanges, intervient lorsque c'est pertinent, reste muette quand il faut, lance des emojis et reconnaît les photos de profil. Pour l'interpeller directement, mentionnez simplement « ChatGPT » dans votre message.
OpenAI promet de protéger la confidentialité des utilisateurs dans les groupes
Quid de la confidentialité ? OpenAI essaie de rassurer sur ce point. Les groupes restent en effet hermétiquement séparés de vos tête-à-tête avec l'IA. Votre mémoire personnalisée ChatGPT ne fuite donc jamais vers les autres participants. Chacun conserve ainsi son intimité numérique.
Le géant californien veut que vous puissiez garder la main sur tout. Rejoindre un groupe nécessite par exemple votre feu vert explicite. Vous pouvez visualiser les membres, quitter le groupe quand bon vous semble et gérez les paramètres à la carte. Pour les moins de 18 ans, ChatGPT active même automatiquement des filtres de contenu renforcés.
Notez que sur mobile, une mise à jour de l'application iOS ou Android vers la dernière version s'impose pour profiter de la fonctionnalité. Ce lancement marque la première étape de la vision d'OpenAI, à savoir transformer ChatGPT en véritable partenaire collaboratif du quotidien, tant professionnel que personnel.