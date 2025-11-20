On peut dire que ChatGPT casse sa routine solitaire. OpenAI vient d'annoncer, ce jeudi 20 novembre, l'arrivée mondiale, et donc en France, des discussions de groupe pour tous les utilisateurs connectés, des comptes Free aux formules Pro, en passant par les abonnements Go et Plus. Après avoir mené un test pilote réussi au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande, la fonctionnalité transforme le robot conversationnel en outil collaboratif. Jusqu'à 20 participants peuvent désormais planifier, créer et décider ensemble dans une même conversation.