Interagir avec Canva, Spotify et bien d'autres apps depuis l'interface de ChatGPT ? Ce sera bientôt possible, si l'on en croit la dernière annonce d'OpenAI.
OpenAI a de l'ambition, c'est certain. La firme poursuit l'amélioration de son IA générative, ChatGPT, et enchaîne les nouveautés : création de dossiers thématiques, nouvelles options Pro, déploiement d'un contrôle parental, test d'une fonction de paiement instantané, et bien d'autres.
Lors du récent OpenAI DevDay, elle a présenté une nouveauté qui devrait tout changer. On vous explique.
ChatGPT se transforme en système d'exploitation
L'OpenAI DevDay 2025 a été l'occasion pour la firme de présenter aux développeurs de nombreuses nouveautés. Mais l'une d'elle a particulièrement attiré l'attention : il s'agit d'un nouveau SDK d'applications , disponible en préversion, qui devrait permettre aux développeurs de concevoir des applications dans ChatGPT. Les utilisateurs, quant à eux, pourront interagir avec ces services directement au sein du chatbot.
Cette avancée devrait permettre une intégration approfondie des applications avec l'IA : « ChatGPT peut automatiquement afficher l'application dans votre conversation et utiliser le contexte pertinent pour vous aider. La première fois que vous utilisez une application, ChatGPT vous invite à vous connecter afin que vous sachiez quelles données peuvent être partagées avec elle. ChatGPT peut également suggérer des applications pertinentes pour la conversation. »
On est donc loin des GPT, ces petits modules à activer dans le service et qui ne permettent que des échanges textuels.
De nombreuses intégrations à prévoir
Le nouveau SDK d'applications devrait permettre à ChatGPT de se comporter comme un système d'exploitation. L'IA peut d'ores et déjà se connecter avec plusieurs apps pilotes comme Canva, Spotify, Zillow, Expedia, Booking.com, Figma ou encore Coursera. Bien d'autres partenariats sont prévus tels que TripAdvisor, Uber, AllTrails, TheFork, Khan Academy et bien d'autres.
Mais OpenAI voit plus loin : lors de la présentation de son nouveau kit de développement logiciel, Sam Altman a encouragé les développeurs à « créer une nouvelle génération d'applications interactives, adaptatives et personnalisées, avec lesquelles il est possible de discuter. »
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Les applications pilotes sont accessibles à tous les utilisateurs de ChatGPT résidant hors de l'Union européenne, et ce, qu'ils aient opté pour une formule gratuite ou pour un plan payant. Il suffit d'indiquer le nom d'un service compatible pour l'appeler au sein du chatbot. Pour l'heure, il est impossible de savoir quand les utilisateurs européens pourront tester cette nouveauté.