L'OpenAI DevDay 2025 a été l'occasion pour la firme de présenter aux développeurs de nombreuses nouveautés. Mais l'une d'elle a particulièrement attiré l'attention : il s'agit d'un nouveau SDK d'applications , disponible en préversion, qui devrait permettre aux développeurs de concevoir des applications dans ChatGPT. Les utilisateurs, quant à eux, pourront interagir avec ces services directement au sein du chatbot.