Avec plus de 700 000 millions d'utilisateurs hebdomadaires au compteur, ChatGPT poursuit sa mue en agent IA en diversifiant ses fonctionnalités. L'outil est capable de rappeler des tâches à effectuer à l'utilisateur, de réserver un billet d'avion ou un restaurant et de produire un récapitulatif d'informations quotidien avec sa nouvelle fonction Pulse. Elle est, depuis peu, capable de prendre en charge les paiements instantanés.