Une option de paiement instantané basée sur un protocole de commerce agentique vient d'être déployée dans la version américaine de ChatGPT. Les utilisateurs vont pouvoir utiliser l'IA pour faire de bonne affaires.
Avec plus de 700 000 millions d'utilisateurs hebdomadaires au compteur, ChatGPT poursuit sa mue en agent IA en diversifiant ses fonctionnalités. L'outil est capable de rappeler des tâches à effectuer à l'utilisateur, de réserver un billet d'avion ou un restaurant et de produire un récapitulatif d'informations quotidien avec sa nouvelle fonction Pulse. Elle est, depuis peu, capable de prendre en charge les paiements instantanés.
Les paiements instantanés disponibles dans ChatGPT
Cela fait un bout de temps qu'OpenAI rêve de détrôner Google Shopping. La firme, qui mise de plus en plus sur l'IA agentique, avait déjà, en avril dernier, permis aux utilisateurs de rechercher et comparer des produits via l'interface de ChatGPT. Grâce à un tout nouveau protocole de commerce agentique open source, créé en partenariat avec Stripe, ses utilisateurs vont désormais pouvoir réaliser des paiements instantanés directement au sein de l'outil.
Appelée « Instant Checkout» (« Paiement instantané » en français), la nouvelle option est, pour l'heure, disponible pour les utilisateurs ChatGPT Plus, Pro et Free aux États-Unis. Elle permet d'acheter des articles à des vendeurs Etsy américains. Bien sûr, OpenAI voit plus loin et a annoncé que « plus d'un million de marchands Shopify, comme Glossier, SKIMS, Spanx et Vuori, seront bientôt disponibles. »
Si les paiements sont sans frais du côté de l'utilisateur, OpenAI prélève, de son côté, une commissions aux vendeurs.
Et la sécurité dans tout ça ?
Cette nouvelle fonction se veut impartiale et ses résultats de recherche ne sont pas sponsorisés. Dans son annonce OpenAI explique notamment que « lors du classement de plusieurs marchands qui vendent le même produit, ChatGPT prend en compte des facteurs tels que la disponibilité, le prix, la qualité, si un marchand est le vendeur principal et si Instant Checkout est activé, pour optimiser l'expérience utilisateur. »
La technologie est, bien sûr, sécurisée, même si OpenAI estime que « le commerce agentique doit être basé sur la confiance. » Les utilisateurs sont appelés à valider chaque étape du process d'achat, les achats se basent sur des jetons de paiements cryptés et le partage de données est, à en croire la firme, « minimal ».
Si cette avancée risque d'en intéresser plus d'un, il est important de l'utiliser avec prudence : l'intelligence artificielle n'est pas sans danger et les risques de perte de contrôle sont, hélas, bien réels, en particulier à l'ère de l'IA agentique.