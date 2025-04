La nouvelle fonctionnalité de ChatGPT permet aux utilisateurs de rechercher des produits en utilisant le langage naturel, de poser des questions spécifiques et de comparer les options disponibles, le tout au sein d'une conversation interactive. Les recommandations de produits sont personnalisées en fonction des préférences de l'utilisateur et sont issues du web, et non de publicités. Cette approche offre une expérience d'achat plus intuitive et personnalisée par rapport à la navigation traditionnelle sur les sites de e-commerce.