L'intérêt de Pulse est qu'il fonctionne en tâche de fond. Chaque nuit, l’intelligence artificielle compile des données issues de l’historique de chat, des retours de l’utilisateur et, si activés, de services connectés à l'IA comme Gmail ou Google Agenda. Le lendemain matin, ChatGPT propose une sélection de 5 à 10 fiches synthétiques, allant de la préparation d’un agenda de réunion à la recommandation de restaurants pour un voyage. L’utilisateur peut interagir avec ces cartes, demander des précisions, ou ajuster le contenu en donnant des retours positifs ou négatifs.

Dans la pratique, cette logique ouvre la voie à un assistant beaucoup plus personnalisé. OpenAI met en avant des cas d’usage variés : suivi sportif, organisation de voyages, propositions de menus en fonction d’un régime alimentaire ou encore recommandations culturelles. L'entreprise de Sam Altman insiste sur la simplicité du système de feedback, qui permet d’affiner progressivement la pertinence des informations présentées.

Le service se distingue aussi par sa volonté de rompre avec les codes des réseaux sociaux. Pulse limite volontairement le nombre de cartes quotidiennes et affiche un message de clôture — « c’est tout pour aujourd’hui » — afin d’éviter le défilement infini bien connu des réseaux sociaux qui aspirent votre temps de cerveau disponible.