OpenAI lance Pulse, une nouvelle fonction de ChatGPT qui prépare chaque matin un condensé d’informations adapté à l’utilisateur.
Pour l’instant réservé aux abonnés Pro, ce service pourrait être étendu à tous dans les prochains mois.
Depuis son lancement, ChatGPT reposait sur un principe simple : poser une question et obtenir une réponse. Avec Pulse, OpenAI franchit une nouvelle étape. La fonctionnalité propose désormais un flux d’informations généré automatiquement, basé sur l’historique des conversations, les préférences de l’utilisateur et ses applications connectées. Objectif affiché : transformer l’IA en véritable assistant proactif, capable d’anticiper les besoins sans attendre une requête explicite. Pulse inaugure cette approche en livrant chaque matin des cartes thématiques, qu’il s’agisse d’actualités, de conseils pratiques ou de rappels contextuels, directement dans l’application mobile de ChatGPT.
Un programme généré par IA chaque matin pour préparer votre journée
L'intérêt de Pulse est qu'il fonctionne en tâche de fond. Chaque nuit, l’intelligence artificielle compile des données issues de l’historique de chat, des retours de l’utilisateur et, si activés, de services connectés à l'IA comme Gmail ou Google Agenda. Le lendemain matin, ChatGPT propose une sélection de 5 à 10 fiches synthétiques, allant de la préparation d’un agenda de réunion à la recommandation de restaurants pour un voyage. L’utilisateur peut interagir avec ces cartes, demander des précisions, ou ajuster le contenu en donnant des retours positifs ou négatifs.
Dans la pratique, cette logique ouvre la voie à un assistant beaucoup plus personnalisé. OpenAI met en avant des cas d’usage variés : suivi sportif, organisation de voyages, propositions de menus en fonction d’un régime alimentaire ou encore recommandations culturelles. L'entreprise de Sam Altman insiste sur la simplicité du système de feedback, qui permet d’affiner progressivement la pertinence des informations présentées.
Le service se distingue aussi par sa volonté de rompre avec les codes des réseaux sociaux. Pulse limite volontairement le nombre de cartes quotidiennes et affiche un message de clôture — « c’est tout pour aujourd’hui » — afin d’éviter le défilement infini bien connu des réseaux sociaux qui aspirent votre temps de cerveau disponible.
OpenAI fait un pas supplémentaire vers l'IA agentique
Cela n'a l'air de rien, mais Pulse marque une inflexion claire dans la stratégie d’OpenAI. L’entreprise cherche à positionner ChatGPT comme un assistant personnel intelligent, plutôt qu’un simple chatbot réactif. Fidji Simo, nouvelle directrice des applications chez OpenAI passée chez Meta, résume l’ambition : « offrir à tous un niveau de support qui n’était jusqu’ici accessible qu’aux plus fortunés ».
Ce premier test reste limité : Pulse est pour l’instant disponible uniquement pour les abonnés Pro, facturés 229 euros par mois. La société explique que ce choix tient à la lourde consommation de ressources informatiques nécessaire pour générer ces rapports nocturnes. OpenAI construit actuellement de nouveaux centres de données avec des partenaires comme Oracle et SoftBank pour augmenter sa capacité et espère élargir l’accès prochainement aux abonnés Plus.
À terme, OpenAI imagine un assistant encore plus « agentique », capable non seulement de proposer des informations, mais aussi d’agir : réserver une table au restaurant, rédiger puis envoyer des emails ou encore préparer automatiquement des documents. Pulse n’en est que la première étape, mais illustre déjà le glissement vers une IA moins consultative et plus proactive. En clair, un vrai assistant numérique qui anticipe vos besoins avant même que vous n'y pensiez.
